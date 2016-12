SAT.1 Gold 10:45 bis 11:35 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Doppelmord USA 1992 Merken Jessica besucht gemeinsam mit ihrer Lektorin Sally die Eröffnungsfeier eines Steakhauses, das Sallys Vater, Buck Wilson, gehört. Sallys Verhältnis zu ihrem Vater ist zwiespältig. Sie sucht das Gespräch, aber Buck muss sich seinen anderen Gästen widmen. Unter diesen befindet sich auch die Wahrsagerin Marika Valenti. Am nächsten Tag ist Buck spurlos verschwunden. Marika behauptet, Buck wäre tot und beschreibt den Ort, an dem sich angeblich seine Leiche befindet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Jessica Tuck (Sally Wilson) Wayne Tippit (Buck Wilson) Natalia Nogulich (Marika Valenti) Stephen Liska (Carl Graham) Charles Hoyes (Phil) John D'Aquino (Sgt. Tom Jarrow) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Robert Van Scoyk Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6