kabel1 classics 04:15 bis 06:05 Western Von Django - Mit den besten Empfehlungen I, E 1968 16:9 Bei einem Banküberfall kommt der Kassierer Bill Ross ums Leben, als er versucht, den Räuber aufzuhalten. Dieser entkommt mit der Beute. Was niemand weiß: Bei dem Täter handelt es sich um Ex-Colonel Jefferson, der sich nun an den Ersparnissen der Rancher freut. Einige Zeit später taucht ein gewisser Stan Ross im Ort auf und stellt viele Fragen zu dem Mord an Bill. Jefferson behauptet, die Bande um Espartero hätte das Verbrechen begangen. Doch Lügen haben kurze Beine ... Schauspieler: Richard Harrison (Stan) Pamela Tudor (Sabine) Paul Stevens (Glenn) José Bódalo (Jefferson) Jolanda Modio (Tina) José María Pérez (Espartero) Fortunato Arena (Trent) Originaltitel: Uno dopo l'altro Regie: Nick Howard Drehbuch: Simon O'Neill, Nick Howard, Carlos Emilio Rodríguez, Mariano de Lope Kamera: Mario Pacheco Musik: Fred Bongusto, Berto Pisano