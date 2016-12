kabel1 classics 19:25 bis 20:15 Krimiserie Mike Hammer Sex für den Staatsanwalt USA 1986 Merken Staatsanwalt Barrington lernt auf einer Party ein Mädchen kennen. Es funkt sofort. Böses Erwachen am nächsten Morgen: Man präsentiert ihm einige delikate Fotos und droht mit deren Veröffentlichung, wenn der Staatsanwalt nicht in einigen Fällen für Freisprüche der Angeklagten sorgt. Barrington ist zu Recht um seinen guten Ruf besorgt. Er sucht Hilfe bei seinem "Lieblingsfeind" Mike Hammer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacy Keach (Mike Hammer) Lindsay Bloom (Velda) Don Stroud (Pat Chambers) Kent Williams (Lawrence D. Barrington) Lauren Koslow (Val Kearney) Brett Hadley (Stanford Cole) Robert Miranda (Johnny Moretti) Originaltitel: Mike Hammer Regie: Bruce Kessler Drehbuch: Arthur Ginsberg Kamera: Frank Beascoechea Musik: Doug Timm Altersempfehlung: ab 12