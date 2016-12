Bruce Willis und Brad Pitt brillieren in diesem beklemmenden Endzeitthriller ... 2035: Der Gangster James Cole wird per Zeitreise zurück in das Jahr 1996 befördert, um ein Virus zu finden, das fast die gesamte Menschheit vernichtet hat. Niemand glaubt ihm und so wird er in eine Nervenklinik eingewiesen. Langsam gelingt es Cole, seine Ärztin Kathryn von seinem Auftrag zu überzeugen. Unter Hochdruck versuchen die beiden nun, die drohende Epidemie aufzuhalten ... In Google-Kalender eintragen