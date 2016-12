kabel1 classics 10:50 bis 11:40 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 34 Die Engelmacher USA 1977 16:9 HDTV Merken Als die schwangere Freundin eines Air Force-Offiziers verschwindet, machen sich Charlies Engel auf die Suche nach ihr, um zu verhindern, dass sie ihr Baby an skrupellose Schwarzmarkthändler verkauft. Um dem Kinderhandel auf die Spur zu kommen, lassen die drei sich undercover in ein Heim für schwangere Mädchen einschleusen. Während Kelly vorgibt, schwanger zu sein, schlüpft Kris in die Identität einer Frau, die Arbeit in dem Heim sucht und Abtreibungen durchführen will ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Kate Jackson (Sabrina Duncan) Cheryl Ladd (Kris Munroe) David Doyle (John Bosley) Ed Winter (Hugh Tomlinson) Scott Colomby (Sgt. Tommy Anders) John Karlen (Leonard Chaffey) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Paul Stanley Drehbuch: John D.F. Black, George R. Hodges Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Jack Elliott Altersempfehlung: ab 12