MDR 04:45 bis 05:15 Magazin Sachsen-Anhalt Heute Hommage an Genscher: Wie Halle den verstorbenen Politiker ehren will / Suche nach NS-Raubgut: Deutsches Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg stellt sich vor / Konfiszierte Pferde: Wie das Veterinäramt die 78 Tiere bei Osterburg aufpäppelt / Fußball: Story 3.Liga / Fechten: Händel-Cup in Halle / 6. Dessauer Boxnacht D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Hommage an Genscher: Wie Halle den verstorbenen Politiker ehren will / Suche nach NS-Raubgut: Deutsches Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg stellt sich vor / Konfiszierte Pferde: Wie das Veterinäramt die 78 Tiere bei Osterburg aufpäppelt / Fußball: Story 3.Liga / Fechten: Händel-Cup in Halle / 6. Dessauer Boxnacht In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sascha Fröhlich Originaltitel: Sachsen-Anhalt Heute