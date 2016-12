MDR 23:05 bis 00:50 Abenteuerfilm Robin und Marian USA 1976 Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach 20 Jahren Kreuzzügen an der Seite von Richard Löwenherz kehren Robin und sein Freund Little John nach England zurück. Sie sind müde vom Kämpfen. Aber in der Heimat hat sich nicht viel verändert, Richards Stellvertreter Prinz John regiert mit harter Hand und unterdrückt das Volk. Robins geliebte Marian ist aus Kummer ins Kloster gegangen. Da auch sie von der Obrigkeit schikaniert wird, greift Robin doch wieder zu seinem Schwert. Um 1190. Seit zwanzig Jahren ziehen Robin Hood (Sean Connery) und sein treuer Freund Little John (Nicol Williamson) für den machtgierigen König Richard Löwenherz (Richard Harris) auf Kreuzzügen durch die halbe Welt. Als sie in Frankreich eine Burg plündern sollen, in der Richard einen Goldschatz vermutet, die jedoch nur noch von einem Greis, Frauen und Kindern bewohnt wird, weigert sich Robin, den Befehl auszuführen. Der König ist außer sich und befiehlt seine Hinrichtung. Doch bevor es dazu kommen kann, trifft der Greis Richard Löwenherz mit einem Pfeil, wenige Tage später stirbt er an Wundbrand. So beschließen die kriegsmüden Helden in ihre Heimat, ihren geliebten Sherwood Forest, zurück zu kehren. Von den einstigen Freunden leben nur noch Bruder Tuck (Ronnie Barker) und Will (Denholm Elliott). England hat sich kaum verändert, Prinz John (Ian Holm), Richards Bruder und Stellvertreter, regiert mit harter Hand und unterdrückt das Volk, der Sheriff von Nottingham (Robert Shaw) ist sein willfähriger Gehilfe. Auch Robins Geliebte Marian (Audrey Hepburn) ist nicht mehr die holde Maid von damals, sie hat sich vor übergroßem Kummer in das Kloster Krikly zurückgezogen und lebt seit 18 Jahren in Keuschheit und Demut. Von Robin will sie nichts mehr wissen. Doch sie muss auf Befehl des Königs ins Gefängnis. Als der Sheriff sie mit seinen Leuten abholen kommt, kann Robin nicht anders, er kämpft gegen den Sheriff und entführt Marian in seinen Sherwood Forest. Sie lassen ihre Liebe wiederaufleben. Doch Robins Name ist mittlerweile zur Legende geworden und der König will seinen Kopf. So schart der gealterte Held neue Getreue um sich, um noch einmal in den Kampf zu ziehen und der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Regisseur Richard Lester, berühmt für seine Beatles- und Musketierfilme, erzählt die bekannte Robin-Hood-Geschichte weiter, diesmal aus der Sicht des alternden Helden und seiner Mit- und Gegenspieler und dies mit einem ironischem, witzigem Augenzwinkern. Auch die einst große Liebe zwischen Robin und seiner Marian erfährt ihr humorvolles Comeback. Gespielt wird das mit sichtlichem Vergnügen von den beiden großen Stars Sean Connery und Audrey Hepburn, die für den Film nach acht Jahren Pause auf die Leinwand zurückkehrte. Richard Lester inszenierte das Ganze liebevoll-detailreich in mittelalterlichen Kulissen und Kostümen, fotografiert in märchenhaften Landschaften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Connery (Robin Hood) Audrey Hepburn (Lady Marian) Richard Harris (Richard Löwenherz) Robert Shaw (Sheriff von Nottingham) Nicol Williamson (Little John) Denholm Elliott (Will Scarlett) Kenneth Haigh (Sir Ranulf) Originaltitel: Robin and Marian Regie: Richard Lester Drehbuch: James Goldman Kamera: David Watkin Musik: Michel Legrand, John Barry Altersempfehlung: ab 12