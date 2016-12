MDR 22:05 bis 23:03 Talkshow Fakt ist! Aus Magdeburg Volle Tüten - leeres Fest Volle Tüten - leeres Fest D 2016 2016-12-12 00:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die teuerste Zeit des Jahres hat wieder begonnen. Denn im Advent wiederholt sich alle Jahre wieder ein altbekanntes Ritual: das große Einkaufen beginnt. Ein Teil der Adventszeit, die eigentlich eine besinnliche sein soll, wird auf den Konsum verwendet. Der Handel macht vorm Fest bis zu einem Drittel seines Jahresumsatzes. In diesem Jahr rechnet er im Weihnachtsgeschäft sogar mit einem neuen Umsatz-Rekord: 90 Milliarden Euro. Wachsenden Anteil daran hat der Online-Handel. Das hat handfeste Folgen: Einer FORSA-Erhebung zufolge verschuldet sich jeder siebente Bundesbürger, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Geht der Sinn von Weihnachten im Konsumrausch unter? Oder haben Kaufen und Schenken auch positive Seiten? Ist das Fest wirklich leer, wenn nur noch die Tüten vollgemacht werden? Darüber diskutiert Anja Heyde mit folgenden Gästen: - Ilse Junkermann, Landesbischöfin der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands - Oliver Prothmann, Bundesverband Onlinehandel - Prof. Georg Felser, Konsumpsychologe an der Hochschule Harz - Tina Witkowski, Verein KAHUZA e. V. Halle - Martin Lampadius, Geschäftsführer - der Kaufmannsgilde Aschersleben Bürgermoderator Stefan Bernschein spricht mit einem Schuldenexperten und mit Menschen, die sich nicht am Kaufrausch beteiligen können. Wie immer wirft er auch einen Blick auf facebook.com/MDRSachsenAnhalt und die Mails an faktist@mdr.de. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Heyde Gäste: Gäste: Ilse Junkermann (Landesbischöfin der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands), Oliver Prothmann (Bundesverband Onlinehandel), Prof. Georg Felser (Konsumpsychologe an der Hochschule Harz), Tina Witkowski (Verein KAHUZA e. V. Halle), Martin Lampadius (Gesch Originaltitel: Fakt ist!