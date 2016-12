MDR 20:15 bis 21:45 Komödie Weihnachts-Männer D 2015 2016-12-13 12:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Heiligabend bringt für Hauptkommissarin Caroline Bremer eine schöne Bescherung: Statt nach Dienstschluss nach Hause zu ihrer Familie eilen zu können, muss sie noch drei Verdächtige vernehmen: Fritz, Walter und Andi. Sie wurden bei einem Wohnungseinbruch auf frischer Tat ertappt. Deren Verkleidung passt zwar haargenau auf die gesuchte Weihnachtsmann-Bande, aber wie "schwere Jungs" wirken die Sportsfreunde nun wirklich nicht. Im Gegenteil: Sie machen einen sympathischen Eindruck und sind noch dazu überaus redselig. Andi, ein spielsüchtiger Faulenzer, hat aus Geldnot nicht nur heimlich ein geliebtes Erbstück seiner Freundin Monika versetzt, sondern auch Walter und Fritz um den lang ersehnten Sieg bei der Meisterschaft im Eisstockschießen gebracht. Noch dreister treibt es der mit besonderen Talenten gesegnete Tierarzt Walter, der ein kräfteraubendes Doppelleben mit seiner Ehefrau Maria und seiner Geliebten Veronika führt. Ratlos fragt sich die Kommissarin, wie der seriöse, verwitwete Kinderarzt Fritz, der bereits beim Flirt mit seiner Kollegin Ellen Schuldgefühle gegenüber seiner verstorbenen Frau bekommt, an diese Abziehbilder von Casanova und "The Big Lebowski" geraten konnte. Während sich das Polizeirevier allmählich leert und Carolines mit den Kindern überforderter Ehemann immer wieder anruft, muss die Kommissarin sich mehr ungewöhnliche Geständnisse anhören, als ihr lieb ist. Aber abgeben wird sie das Verhör auf keinen Fall! Schließlich wartet Carolines intriganter Kollege Schmidt nur darauf, den prestigeträchtigen Fall endlich zu übernehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heiner Lauterbach (Fritz) Oliver Korittke (Andi) Wolfgang Stumph (Walter) Annette Frier (Kommissarin Bremer) Martin Brambach (Assistent Schmidt) Saskia Vester (Maria) Marisa Burger (Veronika) Originaltitel: Weihnachts-Männer Regie: Franziska Meyer Price Drehbuch: Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack Kamera: Theo Müller Musik: Christoph Zirngibl