Magazin MDR um 4 Neues von hier & Leichter leben Frühbucher statt Schnäppchenjäger - preiswert in den nächsten Sommerurlaub Neues von hier & Leichter leben u.a. mit Reiseexpertin Gesine Jüttner Frühbucher statt Schnäppchenjäger - preiswert in den nächsten Sommerurlaub Wer wirklich günstiger Urlaub machen will, der wartet nicht mehr bis zur letzten Minute, denn die Zeit der späten Schnäppchen ist längst vorbei. Viel günstiger kommt man jetzt mit so genannten Frühbucherrabatten. Bis zu 30 Prozent gewähren hier manche Veranstalter. Außerdem setzen immer mehr Reisende auf Ausweichziele: statt Türkei lieber Spanien oder Griechenland. Wer hier zu spät kommt, zahlt drauf. Es lohnt sich also, den Sommerurlaub schon jetzt zu planen. Doch wie buche ich meinen Urlaub am günstigsten: übers Reisebüro, im Internet oder direkt vor Ort? Worauf sollte ich achten, damit der Urlaub nicht zum Alptraum wird, weil man sich beispielsweise im Hotel vertan hat. Welche neuen Reisetrends im nächsten Sommer auf den Urlauber warten verrät uns unsere Reiseexpertin Gesine Jüttner. Gäste: Gesine Jüttner (Reiseexpertin)