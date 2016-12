ProSieben 20:15 bis 20:40 Comedyserie The Big Bang Theory Antisportler USA 2012 2016-12-12 00:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Büro des geistig verwirrten Professor Rothman wird frei. Sheldon erhebt sofort Ansprüche darauf, da er sein kleines Büro ja mit Raj teilen muss. Doch auch Kripke ist an dem Büro interessiert und so schlägt Sheldon einen sportlichen Wettkampf vor, der entscheiden soll, wer das Büro bekommt. Amy überrascht Penny mit einem schrecklichen Gemälde, das die beiden Freundinnen darstellt und erwartet, dass Penny es in ihrer Wohnung aufhängt. Penny gerät in die Zwickmühle ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Bill Prady, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver