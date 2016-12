ProSieben 13:50 bis 14:15 Comedyserie Two and a Half Men Zwei Hochzeiten und ein Lachanfall USA 2005 2016-12-13 07:15 16:9 HDTV Merken Nicht alle sind begeistert, als Charlie euphorisch verkündet, er werde Mia heiraten. Alan ist skeptisch, erweist sich allerdings als perfekter Hochzeitsplaner. Probleme scheinen jedoch von Rose zu kommen: Charlies Stalkerin ist alles andere als begeistert von dessen Vorhaben und tüftelt an einem Weg, die Hochzeit zu verhindern. Doch als ein Verlobungsessen im Chaos versinkt, beschließen Mia und Charlie, auf die altmodische Art zu heiraten: ganz allein und schnell in Las Vegas ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Melanie Lynskey (Rose) Emmanuelle Vaugier (Mia) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Foster, Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6