ProSieben 10:35 bis 11:00 Comedyserie The Middle Der Neubeginn USA 2011 16:9 Merken Frankie ist mit den Nerven am Ende, der Stress frisst sie auf. Als sie versehentlich Axls Fußnägel isst, läuft das Fass über und sie nimmt sich ein paar Tage Auszeit und fährt zu ihrer Mutter. Während Axl wütend ist, dass Frankie seine neue Kappe mitgenommen hat, fragt sich Sue, ob sie überhaupt wieder zu ihnen zurückkommen wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil Flynn (Mike Heck) Patricia Heaton (Frankie Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Marsha Mason (Pat Spence) Brian Doyle-Murray (Mr. Ehlert) Originaltitel: The Middle Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: DeAnn Heilne, Eileen Heisler Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 6