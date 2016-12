ZDF neo 23:15 bis 23:55 Mysteryserie The Killer Inside Folge: 19 Muori dannato! CDN 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Es ist der Tag der Premiere von Tosca. Am frühen Morgen liegt eine Frauenleiche auf der Straße. Offensichtlich ist sie aus dem Fenster gestürzt. War es Mord oder doch Selbstmord? Es stellt sich jedoch heraus, dass es sich nicht um die bekannte Opernsängerin handelt, sondern um deren Double und dann geschieht auch noch ein Mord auf offener Bühne. Viele Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Im Falle des Pädophilenrings kämpft Julie weiter gegen Windmühlen, in ihrem Fall in der Person von Phil Walker. Durch einen Deal mit der Anti-Gang schafft sie es, wieder offiziell in den Fall der vermissten Mädchen einzusteigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fanny Mallette (Julie Beauchemin) Éric Bruneau (Maxime Moreli) Sylvain Marcel (Bob Crépault) Normand D'Amour (Phil Walker) Gabriel Arcand (Jean-Marc Beauchemin) Pierre Verville (Marcel Lévesque) Mélissa Désormeaux-Poulin (Carla Moreli) Originaltitel: Mensonges Regie: Sylvain Archambault Drehbuch: Gilles Desjardins Kamera: Jérôme Sabourin