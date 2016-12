ZDF neo 21:45 bis 23:15 Krimi Inspector Barnaby Der Trüffelschwein-Mörder GB 2013 Nach Motiven von Caroline Graham Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Farmer wird ermordet im Wald aufgefunden, von Wildschweinen angefressen. Kurz zuvor haben ihn Johnny Linklater und die tyrannische Ruth Cameron in ihrem Nobel-Restaurant gesehen. Die Witwe erzählt von seinem Ärger über geraubte Trüffeln in seinem Wald und gerät außer sich vor Zorn, als sich seine Tochter Amy als Alleinerbin herausstellt. Amy ist Sous-Chefin im Restaurant und will ihre Pläne auch gegen den Willen der Pächter durchsetzen. Auch Amy wird ermordet, vergiftet in der Küche des Restaurants. Galt der Anschlag ihr oder ihrer Chefin Ruth? Barnaby taucht tief hinein in ein Netz enttäuschten Liebeshoffnungen und ehrgeizigen Intrigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil Dudgeon (Inspector Barnaby) Gwilym Lee (Sergeant Charlie Nelson) Fiona Dolman (Sarah Barnaby) Tamzin Malleson (Kate Wilding) Arabella Weir (Angela Linklater) Sharon Small (Ruth Cameron) Marc Elliott (Nick Iver) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Renny Rye Drehbuch: Sally Griffiths, Rachel Cuperman Kamera: James Moss Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12