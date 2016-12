ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Inspector Barnaby Da hilft nur beten GB 2014 Nach Motiven von Caroline Graham Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Am Ufer des angeschwollenen Flusses wird eine maskierte Frauenleiche gefunden. Die Frau hatte für den Restaurator, der an einem Fresko in der Dorfkirche arbeitet, ihren Mann verlassen. Barnaby und Nelson entdecken auf dem Fresko, an dem der Restaurator arbeitet, eine Leiche mit Maske. Außerdem einen Toten auf einem Rad, einen Gesteinigten und andere Tote mit Beigaben. Ist diese Darstellung die Vorlage für den Mord? Es kostet zwei Menschenleben, bis der Rachefeldzug eines tief verletzten Menschen beendet werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil Dudgeon (Inspector Barnaby) Gwilym Lee (Sergeant Charlie Nelson) Fiona Dolman (Sarah Barnaby) Tamzin Malleson (Kate Wilding) Rebecca Front (Reverend Martha Hillcott) Paul Copley (Frank Dewar) Andrea Lowe (Ava Gould) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Alex Pillai Drehbuch: Paul Logue Kamera: James Moss Musik: Jim Parker