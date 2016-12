ZDFinfo 01:50 bis 02:35 Dokumentation Die Australien-Saga Sträflinge und Ureinwohner GB 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Für Europäer ist Australien "Terra incognita", ein unbekanntes Land am Ende der Welt. Für die australischen Ureinwohner, die Aborigines, ist es seit 50 000 Jahren ihr Kontinent. Dann kam die britische Kolonialmacht. Die Ureinwohner wollten ihr Land nicht kampflos hergeben. Auch der Erste und der Zweite Weltkrieg, Finanzkrise, politische Unruhen und Naturkatastrophen gehören zur Geschichte Australiens - wie auf anderen Kontinenten auch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Story of Australia

