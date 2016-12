ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Mysterien des Weltalls Homo sapiens 2.0 USA 2012 Stereo 16:9 Merken Wird der Mensch der Zukunft noch intelligenter und leistungsfähiger sein, als wir es heute sind? Bietet der Blick auf vergangene Genentwicklungen einen Ausblick auf Homo sapiens 2.0? Die großen Fragen der Menschheit, Leben und Tod, Zeit und Unendlichkeit - eine Reise bis an die Grenzen menschlichen Wissens. Hollywood-Star Morgan Freeman führt auch durch die dritte Staffel der Reihe, in der die klügsten Köpfe der Wissenschaft ihre Gedanken offenbaren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole