Mysterien des Weltalls Schneller als das Licht USA 2010 Gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Universum? Morgan Freeman will es wissen und stellt in dieser Folge von "Mysterien des Weltalls" nicht nur die Grundgesetze der Physik, sondern sogar Albert Einsteins Erkenntnisse auf den Kopf. Licht ist - mit 300.000 Kilometern pro Sekunde - absoluter Geschwindigkeits-Rekordhalter im Weltall. Aber könnten futuristische Technologien wie Warp-Antrieb, Wurmlöcher oder Risse in der Raumzeit das interstellare Tempolimit aufheben? Wären damit am Ende sogar Reisen in entlegene Galaxien zum Greifen nah? Gemeinsam mit visionären Wissenschaftlern findet Freeman verblüffende Antworten. Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole