ZDFinfo 13:40 bis 14:25 Dokumentation Das größte Abenteuer der Menschheit Geheimnisse des Apollo-Programms D 2015

Die Mondlandung war nur vor dem Hintergrund des Kalten Krieges möglich. Eine unglaubliche Geld- und Ressourcenverschwendung, wie sie so heute nicht mehr möglich wäre. Nur, damit jemand seinen Fuß auf einen anderen Himmelskörper setzt. Doch wozu? Aber: Über diese Leistung wird man noch in 1000 Jahren reden, sofern es die Menschheit dann noch gibt. Und das war die Dollars wert. Das Geld wäre sonst für weitere Atomraketen ausgegeben worden - oder die Bankenrettung. Menschheitsprojekte wie das Apollo-Raumfahrtprogramm der Amerikaner sind teuer, scheinbar "sinnlos". Aber am Ende haben sie eine historische Größe. Und eine Bedeutung.

Originaltitel: Das größte Abenteuer der Menschheit