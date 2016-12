ZDFinfo 10:55 bis 11:40 Dokumentation Monsterfische Die Fluss-Haie USA 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Bullenhai und der Speerzahnhai - zwei außergewöhnliche Fluss-Haie leben in Australien. Während der Bullenhai so groß wie ein kleines Auto wird, ist der Speerzahnhai vom Aussterben bedroht. Auf seiner Suche nach den außergewöhnlichsten Exemplaren der "Monsterfische" reist Biologe Zeb Hogan um die ganze Welt und trifft Wissenschaftler, Angler und Enthusiasten. Er stößt auf Fische, die größer, schwerer und gefährlicher sind, als er es erwartet hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Zeb Hogan (Biologe und Fisch-Experte) Originaltitel: Monster Fish