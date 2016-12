ZDF 04:55 bis 05:30 Magazin hallo deutschland Urteil: Polizist mit Messer erstochen: 27-Jähriger wegen Mordes vor Gericht / Massencrash nach Blitzeis: Elf Verletzte im Hochschwarzwald / Mister Germany 2017 gewählt: Gewinner kommt aus Baden-Württemberg D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Das Boulevard- und Schlagzeilenmagazin berichtet unterhaltsam und informativ über Menschen und ihre Geschichten in den Bundesländern und über das Leben von Prominenten in Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandra Maria Gronewald Originaltitel: hallo deutschland