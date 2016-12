ZDF 19:25 bis 20:15 Magazin WISO Früher in Rente - So geht's / Echtfell statt Kunstpelz - Marder ist preiswerter als Plastik / Abzocke Heizungsnotdienst - Wie Handwerker abzocken / Sicherheitsrisiko Kreditkarte - Kontaktloses Ausspionieren D 2016 2016-12-12 03:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Früher in Rente So geht's Mehr Zeit für Familie, Freunde und Freizeitaktivitäten. Oder einfach die Seele baumeln lassen. Aber erst mit 65 oder 67 Jahren? Für viele Arbeitnehmer ist das anscheinend nicht attraktiv, denn die Deutschen gehen aktuell im Schnitt wieder früher in Rente: 2014 lag das Renteneintrittsalter bei 64,1 Jahren, 2015 sank es auf 64 Jahre. Arbeitnehmer können in der Regel ab dem 58. Lebensjahr in den Vorruhestand gehen, vorausgesetzt sie haben mit dem Arbeitgeber eine entsprechende Vorruhestandsregelung getroffen. Allerdings: Wer vorzeitig in den Ruhestand gehen möchte, muss in den meisten Fällen mit Abschlägen rechnen. Beispielsweise einer deutlich niedrigeren monatlichen gesetzlichen Rente. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um früher in Rente gehen zu können? Mit welchen Abschlägen muss man rechnen? Wie lassen sich diese minimieren? Welche Möglichkeiten gibt es beim Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand? Worauf sollte man bei der Flexi-Rente achten? Diese und weitere Fragen beantwortet der "WISO"-Tipp. Echtfell statt Kunstpelz Marder ist preiswerter als Plastik Abzocke Heizungsnotdienst Wie Handwerker abzocken Sicherheitsrisiko Kreditkarte Kontaktloses Ausspionieren In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcus Niehaves Originaltitel: WISO