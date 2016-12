Das Erste 05:30 bis 09:00 Magazin ARD-Morgenmagazin Prozessbeginn Tapie-Affäre - IWF-Chefin muss sich verantworten / Silvesternacht 2016 in Köln - Mehr als 1000 Polizei-Kräfte vor Ort / 60 Jahre Lach- und Schießgesellschaft - Münchner Kleinkunstbühne legendär / MoMa-Reporter: Gotteshaus auf Rädern - Kirch mal anders / Service: Weihnachten auf Pump / Finanztest: Onlinekredite von Banken D 2016 2016-12-12 05:30 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das Erste am Morgen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susan Link, Till Nassif Originaltitel: Morgenmagazin

