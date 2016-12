Disney Channel 22:45 bis 23:15 Comedyserie Die Nanny Affäre in blond USA 1999 Stereo HDTV Merken Gegen Ende ihrer Schwangerschaft ist Fran heftigen Stimmungsschwankungen unterworfen. Deshalb wird sie bereits von der gesamten Familie gefürchtet. Als Brighton ihr gesteht, dass er nicht nach Harvard gehen und stattdessen ein Jahr blaumachen will, rastet sie aus. Doch fünf Minuten später verspricht sie ihm dabei zu helfen, es Maxwell beizubringen. Als Fran sich zur Vorbereitung auf diese heikle Aufgabe in ihren Schönheitssalon begibt, sagt ihr die Angestellte Libby die Zukunft voraus. Angeblich wird Maxwell Fran in Beverly Hills mit einer sexy Blondine betrügen. Als sich Libbys Prophezeiung, dass Val sich den Apotheker Fred angeln wird, als wahr herausstellt, bekommt Fran mächtig Panik. Und als Maxwell dann tatsächlich aus beruflichen Gründen nach Beverly Hills muss und C.C. mitnimmt, geht der Verfolgungswahn mit Fran und Niles durch. Sie fliegen beide nach Kalifornien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Sheffield) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Reneé Taylor (Sylvia Fine) Originaltitel: The Nanny Regie: Peter Marc Jacobson Drehbuch: Suzanne Myers, Cody Farley Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson