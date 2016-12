Disney Channel 22:15 bis 22:45 Comedyserie Die Nanny Woman in love USA 1999 Stereo HDTV Merken Da es Maggies Freund Michael die nächsten Jahre beruflich nach Japan verschlägt, bittet er Maggie seine Frau zu werden, sodass er sie mitnehmen kann. Maxwell findet Maggie jedoch viel zu jung für eine Heirat und untersagt den beiden, sich zu vermählen. Fran, ganz begeistert von der anstehenden Hochzeit, gelingt es letzten Endes doch, Maxwell umzustimmen. Zu Frans Begeisterung ist Barbra Streisand auch zur Hochzeit eingeladen - wodurch vor lauter Aufregung Frans Wehen einsetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Sheffield) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Fran Drescher Drehbuch: Jayne Hamil Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson