Disney Channel 16:55 bis 17:25 Trickserie Star gegen die Mächte des Bösen Folge: 13 Pakt mit dem Bösen USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Toffee entführt Marco und will ihn nur im Tausch gegen Stars Zauberstab wieder freilassen. Star verbündet sich daraufhin mit Ludo. Sie hilft ihm dabei, sein Schloss zurückzubekommen, wenn er ihr hilft, Marco zu retten. Originaltitel: Star vs the Forces of Evil Regie: Aaron Hammersley, David Wasson Drehbuch: Dominic Bisignano, Christofer Graham, Aaron Hammersley, Ian Wasseluk, Emily Brundige, Nate Federman Musik: Brian H. Kim