Disney Channel 07:50 bis 08:20 Trickserie Sofia die Erste Folge: 70 Kleiner böser Drache USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Sofia und Vivian finden einen niedlichen Babydrachen im Wald, doch es stellt sich schnell heraus, dass der Drache nicht so niedlich ist, wie er scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sofia the First Regie: Jamie Mitchell, Mircea Mantta Drehbuch: Vivian Mejia

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 390 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 150 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 150 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 150 Min.