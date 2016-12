Phoenix 01:30 bis 02:15 Dokumentation Der Erste Weltkrieg im Orient Untergang des Osmanischen Reiches SAR 2016 Live TV Merken Der 1. Weltkrieg bot den europäischen Mächten eine exzellente Gelegenheit, sich Richtung Osten zu orientieren mit dem Ziel, das Osmanische Reich zu erobern und unter sich aufzuteilen. Das Osmanische Reich hingegen trat in Allianz mit Deutschland, weil es glaubte, so am wenigsten Territorium zu verlieren. Dieser Plan ging jedoch nicht auf und der Druck wuchs. Osmanische Truppen mussten auf mehreren Ebenen mit den Gegnern kämpfen - gegen die Russen im Kaukasus und gegen die Briten im Irak und in Ägypten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: World War One Through Arab Eyes

