Phoenix 22:15 bis 23:00 Talkshow Unter den Linden Generation Z wie Zukunft - Wie geht Politik 4.0 D 2016 2016-12-12 00:00 Sind junge Leute heute wirklich so entpolitisiert, wie oft behauptet wird? Oder hat sich das Betätigungsfeld für politische Teilhabe einfach nur verschoben? Junge Menschen äußern ihren Protest oder ihre Zustimmung heutzutage überwiegend über die neuen Medien bzw. soziale Netzwerke. Klassische Beteiligungsformen wie die Mitgliedschaft in Parteien, in Bürgerbewegungen oder in organisierten Interessengruppen scheinen immer mehr an Bedeutung zu verlieren. Aber lassen sich auf die Weise überhaupt die großen gesamtgesellschaftlichen Zukunftsfragen beantworten? Wie gehen die Generationen Y und Z mit den Themen Generationengerechtigkeit, Rente, Arbeitswelt 4.0, Umwelt- oder Sicherheitspolitik in Europa um? Über diese Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen - Rebecca Harms, Fraktionsvorsitzende Die Grünen Moderation: Michaela Kolster Gäste: Gäste: Rebecca Harms (Fraktionsvorsitzende Die Grünen / EFA im EU-Parlament), Konstantin Kuhle (Bundesvorsitzender Junge Liberale) Originaltitel: Unter den Linden