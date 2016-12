BR Fernsehen 00:40 bis 02:10 Historienfilm Carl & Bertha D 2011 Dolby Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Mit der ersten, kühnen Fahrt im pferdelosen Wagen schrieb Bertha Benz sich in die Technikgeschichte ein und verschaffte der Erfindung ihres Mannes Carl den Durchbruch. Nach Motiven aus dem Leben des Ehepaares Benz erzählt "Carl & Bertha" eine Geschichte von unerschütterlichem Vertrauen, von Zuversicht und großer Liebe. Die junge Bertha Ringer verliebt sich in Carl Benz und seine visionären Ideen und erkämpft sich die Ehe mit dem verschuldeten Ingenieur. Carls Traum vom pferdelosen Wagen braucht nicht nur technisches Knowhow, sondern auch sehr viel Zeit, mühsam zu findende Investoren und noch mehr Überzeugungskraft. Nach harten Jahren für das Ehepaar gelingt es ihm, seinen Verbrennungsmotor zu einem Motorwagen weiterzuentwickeln. Als den niemand haben will, ist Carl nahe dran, aufzugeben. Spontan macht Bertha sich mit ihren Söhnen auf eine Pionierfahrt, um die Fahrtüchtigkeit des Wagens zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felicitas Woll (Bertha Benz) Ken Duken (Carl Benz) Hansjürgen Hürrig (Friedrich Ringer) Michou Friesz (Auguste Ringer) Alexander Beyer (Wilhelm von Mannstedt) Jürgen Schornagel (von Mannstedt sen.) Johann von Bülow (August Ritter) Originaltitel: Carl & Bertha Regie: Till Endemann Drehbuch: Stefan Rogall Kamera: Lars Liebold Musik: Enis Rotthoff Altersempfehlung: ab 6

