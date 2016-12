BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Bayern erleben Boulevard Bayern - Weihnachten mit Uschi Dämmrich von Luttitz D 2016 2016-12-12 03:10 Stereo 16:9 Merken Von traditionell bis unkonventionell: Für das Weihnachtsfest hat jede Familie ihre ganz eigenen Rituale. In "Boulevard Bayern - Weihnachten mit Uschi Dämmrich von Luttitz " fragt die bekannte Moderatorin ihre prominenten Gäste, wie sie heuer das Fest feiern werden, und womit sie ihre Lieben überraschen wollen. Zwölf Tage vor Heilig Abend begrüßt Uschi Dämmrich von Luttitz die Zuschauer auf dem romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Tüssling zu einer adventlichen Sendung mit vielen Stars und Tipps. Die Schlossherrin Stephanie Gräfin Bruges von Pfuel verrät, wie sie ihren Christbaum und die festliche Weihnachtstafel heuer schmücken wird. Prominente wie Harald Krassnitzer, Helmut Lotti und Frank Plasberg erzählen von ihren schönsten und furchtbarsten Weihnachtserlebnissen. Die Benimmexpertin Amelie Gräfin von Montgelas stellt die ultimativen Kniggeregeln für die Weihnachtsfeier vor. Und Sternekoch Bobby Bräuer gibt Tipps für ein einfaches und ein aufwendiges Menü. Schließlich zeigt Deutschlands bekanntester Barkeeper Charles Schuhmann, mit welchen Drinks man "Weihnachten ins Glas bringt". Dazu kommen Einblicke in die vorweihnachtliche Atmosphäre auf dem Christkindlmarkt mit Feuerzangenbowle und Glasbläserei. Und sollte noch ein Geschenk unter dem Christbaum fehlen, gibt es Anregungen für super exklusive Last-Minute-Geschenke. Die Tipps der Verpackungskünstlerin und Profi-Dekorateurin Inge Holzbauer hingegen kann sich jeder leisten und umsetzen, denn dafür braucht es einf! ach nur Kleber, Papier und ein bisschen Geduld. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Schlossherrin Stephanie Gräfin Bruges von Pfuel, Harald Krassnitzer, Helmut Lotti, Frank Plasberg, Amelie Gräfin von Montgelas (Benimmexpertin), Bobby Bräuer (Sternekoch), Charles Schuhmann (Barkeeper), Inge Holzbauer (Verpackungskünstlerin und Profi-Deko Originaltitel: Bayern erleben