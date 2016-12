BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Gib frei, was du liebst! D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die im fünften Monat schwangere Melanie Steiner und ihre beste Freundin Ursula Bergmann haben sich vorgenommen, Melanies Kind gemeinsam ohne den Vater großzuziehen. Melanie kommt mit Schwindelanfällen in die Klinik, begleitet von Ursula, die von ihr scherzhaft "Papa" genannt wird. Hier wird über das Lebensmodell der Frauen heftig diskutiert. Nach einem Gespräch mit Kathrin Globisch entscheidet sich Melanie gegen Ursulas Willen dafür, den Kindesvater doch einzuweihen. Als Kai erfährt, dass er im Leben seines Kindes kaum eine Rolle spielen soll, will er sich nicht damit abfinden. Die Krise zwischen Ingrid Rischke und Gernot Simoni erreicht ihren Höhepunkt. Ingrid lädt Simoni zu einem Theaterabend ein. Als der die Einladung ablehnt, geht Ingrid stattdessen mit Johannes Beling - erst ins Theater, dann ins "Charlotto". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Prof. Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Loretta Stern (Melanie Steiner) Christoph Letkowski (Kai Brühl) Hendrikje Fitz (Pia Heilman) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Axel Hildebrand, Ina Hildebrand Kamera: Wolfram Beyer, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia