Yak! D 2010

Drei Pässe, jeder über 5.000 Meter hoch, müssen sie überqueren, Schnee und Eis trotzen und reißende Flüsse überwinden: Lamba, der Leitbulle und Lamjung sein Widersacher. Beide sind Yaks, die großen, halbwilden und zotteligen Rinder der Berge des Himalayas. Dort, in einer der abgelegensten Regionen der Welt, müssen Lamba und Lamjung für ihre Karawanenführer durch das Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet ziehen und Reis, Salz und Getreide transportieren - und riskieren dabei immer wieder ihr Leben. Unterwegs laufen sie Gefahr von gefährlichen Schneeleoparden gerissen zu werden. Weiter im Norden, wo die trockenen Kältewüsten Tibets beginnen, geht ihnen das Futter aus. Und am Khang-La, einem der höchsten Pässe der Welt, kommt es beinahe zur Katastrophe.