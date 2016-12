MTV 13:50 bis 14:15 Show The Hills Wer wird es werden? USA 2008 Merken Nach dem geplatzten Techtel-Mechtel mit Colin, ist Audrina schon mit ihrem nächsten Date beschäftigt: dem Australier Corey. Wiedermal hat sie Justin nichts erzählt, was sie aber noch tun möchte, um ihn eifersüchtig zu machen. Spencer eröffnet Heidi, dass er nicht länger mit Holly unter einem Dach leben möchte und macht ihr Vorwürfe, dass sie ihm nichts von ihrem Brief an Lauren erzählt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Conrad (Herself) Audrina Patridge (Herself) Whitney Port (Herself) Heidi Montag (Herself) Corey Bohan (Himself) Justin Brescia (Himself) Frankie Delgado (Himself) Originaltitel: The Hills Regie: Hisham Abed Drehbuch: Sean Travis Musik: Jon Ernst