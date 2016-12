NDR 01:50 bis 02:20 Reportage Sass: So isst der Norden Rinderfilet für die Seenotretter D 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Rainer Sass macht sich mit seiner mobilen Küche auf den Weg nach Büsum. Dort wird er von den Männern der DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger) erwartet. Zwei Wochen am Stück hat die Mannschaft um Vormann Olaf Burrmann hier Dienst, und das rund um die Uhr. Da kommt ein kulinarischer Tag mit dem NDR Koch gerade recht. Seine mobile Küche baut Rainer Sass am Hafenkai auf, direkt vor dem Seenotrettungskreuzer "Theodor Strom". Denn die Männer müssen jederzeit mit einem Einsatz rechnen. Gast-Smutje Rainer Sass serviert zuerst einen Krabben-Shooter. Der kleine Küstensnack wird mit Tomatensaft, Chili, Crème fraîche und Krabben frisch vom Kutter zubereitet und in Gläsern serviert. Anschließend gibt es deftige und raffinierte Seemannskost mit pochiertem Rinderfilet, Rucolapesto und einer Gemüsepfanne. Dabei dürfen ihm Vormann Olaf und Maschinist Sebastian helfen. Trotz Küchenarbeit bleibt Zeit zum Klönen, denn die Seenotretter haben viele spannende Geschichten von ihren Einsätzen zu erzählen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer Sass Originaltitel: Rainer Sass: So isst der Norden! Regie: Florian Kruck

