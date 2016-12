NDR 22:45 bis 23:15 Magazin Kulturjournal Der wahre Gipfel - Michel Abdollahis alternatives OSZE-Treffen / Die Bescheidenheit eines Weltstars - Julia Westlake trifft Armin Müller-Stahl / Ein selbstbestimmtes Frauenleben - Spielfilm über die Malerin Paula Modersohn-Becker / "Wir zeigen Haltung" - Ehrenamtliche Helfer und ihre neue Kampagne / Zeichnen in der Dritten Dimension - Künstler testen die virtuelle Realität / Kunsttherapie im Hospiz - Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand" D 2016 2016-12-15 11:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das Kulturjournal berichtet über Neues aus der norddeutschen und internationalen Kulturszene. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julia Westlake Originaltitel: Kulturjournal