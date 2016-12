NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Rezept: Wachtelbrust auf Weinsauerkraut mit Babyananas / Alltagspsychologie: Weihnachtslust statt Festtagsfrust - geht das? / Auf'n Schnack: Sieghard Wilm - der Pastor vom Hamburger Kiez / Tietzer kommt: zum Verein zur Erhaltung historischer Feuerwehrfahrzeuge Bückeburg (Nds.) / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mein Rezept: Wachtelbrust auf Weinsauerkraut mit Babyananas Sternekoch Heinz Wehmann beweist, dass ein Weihnachtsmenü kulinarisch auch fernab von den traditionellen Gerichten ein Highlight werden kann. Er serviert eine gebratene Wachtelbrust mit frischem Weinsauerkraut, das nur leicht gedämpft wird. Dazu passt ein fruchtig-pikanter Salat aus Babyananas. Zum Schluss wird das Ganze mit gerösteten Pinienkernen garniert. Alltagspsychologie: Weihnachtslust statt Festtagsfrust geht das? Weihnachten soll ein ganz besonderes Fest werden und doch kommt es gerade an diesen Tagen immer wieder zu Missstimmungen in der Familie. Psychologe Michael Thiel kennt das Problem und weiß, wie man Streit und Stress unterm Baum vermeiden kann. Auf'n Schnack: Sieghard Wilm der Pastor vom Hamburger Kiez Sieghard Wilm ist seit 2002 Seelsorger auf St. Pauli. Die Gemeindemitglieder nennen ihn liebevoll "Himmelskomiker". Jetzt vor Weihnachten kehren immer mehr Menschen in seine Kirche zurück, sagt der evangelische Pastor. Sie suchen Halt und Orientierung. "Mein Nachmittag" fragt ihn, wie wichtig Weihnachten heute für die Menschen ist. Tietzer kommt: zum Verein zur Erhaltung historischer Feuerwehrfahrzeuge Bückeburg (Nds.) Tanklöschfahrzeug oder Handspritzen, im Museum zur Erhaltung historischer Fahrzeuge der Feuerwehr in Bückeburg wird an jedem Detail gefeilt. Die Besucher des Museums können dort schon einige Stücke bewundern. Reporter Sven Tietzer wirft einen Blick auf die roten Feuerwehrwagen und gibt wertvolle Tipps zum Brandschutz zu Weihnachten. "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kristina Lüdke, Yared Dibaba Originaltitel: Mein Nachmittag