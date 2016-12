TNT-Serie 04:35 bis 05:20 Mysteryserie Pretty Little Liars Jeder hat sein Päckchen zu tragen USA 2016 16:9 Merken Die Freundinnen nehmen im Mordfall einen neuen Verdächtigen ins Visier. Da Ezra wieder in Rosewood ist, muss Aria ihm die Wahrheit über das Buch erzählen. Spencer und Caleb kämpfen indes mit einer undichten Stelle bei der Kampagne. Während Hanna nach einem Vorfall bei der Arbeit etwas genauer über ihr Leben nachdenkt, wird Emily bei ihrer Suche nach Sara von einem Stalker belästigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Paula Hunziker Drehbuch: Oliver Goldstick Kamera: Larry Reibman