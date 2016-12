TNT-Serie 13:20 bis 14:10 Krimiserie Cold Case Ein gefährliches Paar USA 2007 16:9 Merken Margot Chambers liegt seit einer Schießerei vor 18 Jahren im Koma und stirbt plötzlich. Rush will der Sache nachgehen: Sie identifiziert die Frau als ehemalige Hochstaplerin, die mit ihrem Sohn Spencer zusammenarbeitete - offenbar wurde sie ermordet. Ihr letzter Coup sollte ein Versicherungsbetrug sein. Rätselhafte Geschenke, die monatlich an Margots Bett geliefert werden, geben neue Hinweise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Monet Mazur (Margot Chambers '89) Originaltitel: Cold Case Regie: Holly Dale Drehbuch: Christopher Silber Kamera: Tom Richmond Musik: Michael A. Levine