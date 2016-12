TNT-Serie 07:50 bis 08:35 Krimiserie Monk Mr. Monk in Uniform USA 2008 16:9 Merken Als ausgerechnet Monks Bankfiliale überfallen wird und dabei Trudys Armband aus einem Bankschließfach gestohlen wird, will Monk den Fall unbedingt übernehmen. Alles sieht danach aus, dass einer der Angestellten der Komplize des Bankräubers war. Stottlemeyer erklärt sich einverstanden, Monk als Wachmann in die Bank einzuschleusen. Im Nu treibt Monk mit seinen Macken die Kunden und Angestellten an den Rand der Verzweiflung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Eve Gordon (Madge) Tim Halligan (Peter Crawley) Dan Castellaneta (Tiny Werner) Originaltitel: Monk Regie: Michael Watkins Drehbuch: Hy Conrad Kamera: Joe Pennella Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 6

