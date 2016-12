Spiegel Geschichte 01:15 bis 02:05 Dokumentation Trashopolis Mexico City CDN 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 6: Einst galt die mexikanische Hauptstadt als Juwel des Aztekenreichs. Heute erstickt Mexico City förmlich im Müll. Rund 20 Millionen Einwohner haben die Abwasser- und Abfallentsorgung an ihre Belastungsgrenze gebracht: Deponien platzen aus allen Nähten, Abfallberge türmen sich auf, die Kanalisation versagt und Smog verdunkelt den Himmel. Wie kann die Stadt ihr wachsendes Müllproblem in den Griff bekommen - zumal dieses längst zu einer ernsthaften Bedrohung für Mensch und Umwelt geworden ist? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Trashopolis Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 307 Min. Rocco und seine Brüder

Drama

ARTE 23:15 bis 02:10

Seit 172 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 107 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:35 bis 02:08

Seit 92 Min.