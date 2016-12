Spiegel Geschichte 22:40 bis 23:30 Dokumentation Propagandaschlacht im Kalten Krieg Gefährliche Machtkämpfe CDN 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Der Kalte Krieg brachte die Welt an den Rand des atomaren Untergangs. Stellvertreterkriege wurden überall auf der Welt geführt, doch zu einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und den Staaten des Warschauer Pakts kam es nie. Die Propaganda-Maschinerie lief jedoch heiß, und zwar auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Kunst, Wissenschaft, Technologie und nicht zuletzt der Sport wurden zur ideologischen Waffe im Kampf der Systeme. Die Macht von Manipulation und Meinungsmache wird in "Propagandaschlacht im Kalten Krieg" eindrucksvoll dokumentiert. In Google-Kalender eintragen Moderation: George Stroumboulopoulos Originaltitel: Love, Hate & Propaganda: The Cold War Regie: Liam O'Rinn Altersempfehlung: ab 12