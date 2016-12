Classica 01:40 bis 03:15 Ballett Delibes, Sylvia D 2005 Stereo 16:9 Merken Aus dem Royal Opera House Covent Garden, London: "Sylvia". Musik von Léo Delibes (1836-1891). Choreographie: Frederick Ashton - Musikalische Leitung: Graham Bond. Mit Darcey Bussell (Sylvia), Roberto Bolle (Aminta), Thiago Soares (Orion), Martin Harvey (Eros), Mara Galeazzi (Diana) und dem Royal Ballet. Die Nymphe Sylvia verliebt sich in den Schäfer Amyntas und hält sich nicht an das Keuschheitsgebot ihrer Herrin, der Jagdgöttin Diana. Der Jäger Orion entführt sie, doch schließlich greift Eros ein... Die Uraufführung des Balletts fand 1876 im neu erbauten Palais Garnier in Paris statt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Darcey Bussell (Aminta) Sprecher: Roberto Bolle (Aminta) Thiago Soares (Orion) Martin Harvey (Eros) Originaltitel: Sylvia ou La Nymphe de Diane Musik: Léo Delibes