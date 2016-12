Classica 22:25 bis 01:05 Oper Gershwin, Porgy and Bess D 2009 Stereo 16:9 Merken Aus der San Francisco Opera: "Porgy and Bess" von George Gershwin (1898-1937). Musikalische Leitung: John DeMain - Inszenierung: Francesca Zambello. Mit Laquita Mitchell (Bess), Eric Owens (Porgy), Chauncey Packer (Sportin' Life), Lester Lynch (Crown), Angel Blue (Clara), Karen Slack (Serena), Alteouise DeVaughn (Maria), Eric Greene (Jake). Mit musikalischem Talent und Gespür für zündende Songs eroberte Gershwin in den 20er Jahren den Broadway und trug maßgeblich zur Entwicklung des Musicals bei. Seine Musik verschmilzt mit Anklängen an den damals populären Stil, vor allem Jazz. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Laquita Mitchell (Bess) Eric Owens (Porgy) Chauncey Packer (Sportin' Life) Lester Lynch (Crown) Angel Blue (Clara) Karen Slack (Serena) Alteouise DeVaughn (Maria) Originaltitel: Porgy And Bess Musik: George Gershwin