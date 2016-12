KI.KA 16:50 bis 17:35 Trickserie Geronimo Stilton Das Juwel der Wüste / Effeff mal vier I, CDN 2009-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das Juwel der Wüste: Geronimo Stilton ist live dabei, als sich der Selfmade-Millionär Marco Rattenberg von seinem gesamten Reichtum trennt, um eine Weltumrundung mit seinem Kajak zu starten. Darunter auch sein kostbarster Besitz, das "Juwel der Wüste", das er ankündigt, an einen unbekannten Ort in der berüchtigten Rattharan-Wüste zurückzubringen, wo er es einst gefunden hat. Dummerweise werden durch Geronimos Bericht diverse Gauner auf das Juwel aufmerksam, und setzen alles daran, es als erste zwischen die Pfoten zu bekommen. Geronimo Stilton bleibt nichts anderes übrig, als in die Rattharan-Wüste zu reisen, um seinen Fehler wieder gut zu machen. Ein Wettrennen um das "Juwel" beginnt. Effeff mal vier: Professor von Volt hat einen 3D-Kopierer entworfen, mit dem man nicht nur identische Kopien von Schraubenziehern erstellen kann, sondern auch von altem Camembert, inklusive des strengen Geruchs. Obwohl der Kopierer noch in der Probephase ist, nutzt Effeff ihn, um eine Kopie von sich selbst herzustellen, die an seiner Stelle arbeiten kann. Denn die jährliche Arbeitsschutzkontrolle im Bürogebäude der Stilton Media Gruppe steht an, und Geronimo braucht jede Pfote, um den Laden auf Vordermann zu bringen. Doch Effeffs Versuche, sich vor dem Saubermachen zu drücken, gehen nach hinten los, als auch seine Kopien beschließen, Kopien von sich zu erstellen. Denn schließlich sind Effeffs Klone genauso faul wie das Original. Und als dann auch noch Sally Rattmausen versucht, Geronimo während der Arbeitsschutzkontrollen zu sabotieren, ist das Chaos perfekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geronimo Stilton Regie: Guy Vasilovich Musik: R. Le Pennec, Valmont