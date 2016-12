KI.KA 10:50 bis 11:10 Trickserie Ritter Rost Erfolg über Nacht / Die Überraschung D 2012-2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Erfolg über Nacht: Als Bö auf ihrer Laute ein kleines Lied spielt, kontert Rösti genervt mit seinem alten "Rostonium", einer Art Drehorgel mit nur einer einzigen Melodie. Das bringt ihn auf den Geschmack: Mit Hilfe von "Musikprofi" Koks und einem Plattenproduzenten schafft er es auf Platz 1 der Schrottland-Charts. Doch schon bald wollen die Fans mehr von ihm hören: Ein Nachfolgehit muss her ist aber nicht vorhanden. Da kommt Bös Song gerade recht. Nur dumm, dass niemand sie um die Erlaubnis fragt, ihn zu verwenden. Die Überraschung: Der Ritter Rost hat leider den Geburtstag von Burgfräulein Bö vergessen. Um sich keine Blöße zu geben, stellt er ihr eine tolle Überraschung in Aussicht, die er gar nicht hat. Auch wenn ihm Drache Koks und die Küchengeräte mit einem schnell organisierten Picknick zunächst aus der Patsche helfen, ist Bö trotzdem tief enttäuscht. Sie ahnt, dass Rösti nur geschwindelt hat. Aber da hat sie die Rechnung zum Glück ohne die Improvisationskunst ihres Lieblings-Ritters gemacht - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ritter Rost Regie: Mark Slater Drehbuch: Verena Bird, Anthony Power, Richard Brookes, Gabriele M. Walther Musik: Stefan Maria Schneider