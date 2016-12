KI.KA 07:50 bis 08:00 Trickserie Inui - Abenteuer am Nordpol Sascha überall D, F 2014-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sascha überall: Das kann ja eigentlich auch einmal vorkommen: Inui muss sich damit abfinden, dass Seehund Sascha heute keine Zeit für sie hat. Kurz darauf sieht sie ihn aber immer wieder aufs Neue, und diesmal spielt er mit jedem ihrer anderen Freunde. Inui ist sauer und auch ein wenig beleidigt. Was hat Sascha denn nur plötzlich gegen sie? Am Ende stellt sich dann heraus, dass Sascha Besuch von seinen Verwandten hat. Und die sehen ganz genauso aus wie er. Inui hat also immer andere Seehunde gesehen, während der viel beschäftigte Sascha ein Fest für alle vorbereitete und dann natürlich keine Zeit für Niemanden hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inui Regie: Dietmar Kremer Drehbuch: Andrew Offiler, Robin Lyons, Maria Chiara Oltolini

