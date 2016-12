3sat 02:00 bis 02:40 Dokumentation Australiens schönste Küstenstraße Von Surfern und Koalas D 2015 2016-12-16 06:45 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Eine der schönsten und spektakulärsten Küstenstraßen der Welt beginnt unweit der Metropole Melbourne: Die Great Ocean Road schlängelt sich im Süden Australiens an der Küste entlang. Die Reise beginnt am Bells Beach. An diesem Strand finden Surfer ideale Bedingungen. Und in den nahegelegenen Eukalyptuswäldern finden die Koalas ihr Paradies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Australiens schönste Küstenstraße Regie: Joachim Haupt, Sabine Pollmeier

