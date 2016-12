Hessen 04:55 bis 05:45 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Der Duft der Freiheit Der Duft der Freiheit / In die Wildnis / Jagdfieber / Im Rampenlicht / Aktion Sorgenkind D 2012 Untertitel Live TV Merken In die Wildnis: Alarmstufe Rot im Leipziger Zoo. Das Hornrabenpärchen ist ausgebrochen - ist aus dem Zoo ins angrenzende Rosental geflüchtet. Das Männchen ist schnell gefasst. Doch das Weibchen hat sich tief im Dickicht des Waldes versteckt und bleibt verschwunden. Vier Tage durchstreifen Jens Hirmer und sein Suchtrupp den Wald - ohne Erfolg. Doch schließlich wird die Flüchtige im Unterholz entdeckt. Werden die Pfleger die Hornrabendame dingfest machen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.